"Junges, frisches Blut": Lothar Matthäus legt dem FC Bayern den Transfer eines Spielers vom BVB ans Herz

BVB möchte Jamie Gittens noch lange halten

Mathys Tel (19) dagegen müsse sich laut Matthäus erst noch woanders Spielzeit holen: "Ich halte sehr viel von ihm, aber er bekommt aktuell kaum Chancen und setzt sich dann selbst enorm unter Druck und bringt nicht die Leistung, die er bringen kann“. Der TV-Experte bringt hierfür den VfB Stuttgart ins Spiel, wo er sogar international spielen könnte.

Bei Borussia Dortmund hat man allerdings nicht vor, den formstarken Gittens (20) in nächster Zeit abzugeben. Geschäftsführer Carsten Cramer bekräftigt vor wenigen Tagen bei Anfield Watch: "Es ist unser Bestreben, diese Spieler so lange wie möglich bei uns zu halten. Es ist nicht unser Ziel, so schnell wie möglich so viel Geld wie möglich zu verdienen".