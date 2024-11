Schienbeinschoner weggeworfen: Michael Olise droht nach dem Sieg des FC Bayern gegen PSG in der Champions League ein Nachspiel

FC Bayern: Nächstes CL-Spiel auf Schalke gegen Donezk

Das nächste Champions-League-Duell für die Bayern steht am 10. Dezember an: Das Auswärtsspiel gegen Schachtjor Donezk wird dabei in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ausgetragen.

In der Bundesliga geht es am Samstagabend (18.30 Uhr) zu Borussia Dortmund.