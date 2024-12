Ihn hatte Alexander Wehrle fest für die CL eingeplant: Wie Waldemar Antons Wechsel zum BVB den Boss des VfB Stuttgart überraschte

Wehrle muss Schlüsselspieler halten, um Hoeneß einen Verbleib schmackhaft zu machen

Auch um die Zukunft von Sebastian Hoeneß gab es zuletzt immer wieder Gerüchte, der Trainer gilt als sehr begehrt in Europa. Dennoch demonstriert Wehrle Gelassenheit.

"Für mich ist entscheidend, was Sebastian Hoeneß zu mir sagt. Und da habe ich, solange wir zusammenarbeiten, noch zu keinem Zeitpunkt gehört, dass er sich mit etwas anderem beschäftigt als mit dem VfB. Er weiß, was er an uns hat. Und wir wissen, was wir an ihm haben. Mein Gefühl sagt mir, dass wir noch lange zusammenarbeiten", sagte er.

Der Boss der Stuttgarter ist sich im Klaren darüber, dass es Erfolg braucht, um die besten Spieler sowie den Coach zukünfitg halten zu können. "Du musst den Spielern eine klare Perspektive geben. Wenn ein Profi überperformt, drei Champions-League-Vereine ihn wollen und wir uns nicht international qualifizieren, haben wir keine Argumente. Dann muss man eine Lösung finden."

Am Mittwoch, 11. Dezember um 21 Uhr, trifft der VfB in der Champions League auf BSC Young Boys. Ein Sieg wird benötigt, um sich die Chance auf die Playoffs zu wahren.