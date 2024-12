Trotz Vertrag bis 2029: Bundesligist ist angeblich hinter Real Madrids Arda Güler her

Arda Güler: Gutes Verhältnis zu Ancelotti trotz weniger Minuten

Arda Güler stammt aus der Fenerbahce-Jugend und verließ den Klub aus Istanbul 2023 in Richtung Real. Die Madrilenen zahlten 20 Millionen Euro für den damals 18-Jährigen.

Dem Bericht zufolge soll das Verhältnis von Arda Güler zu Trainer Carlo Ancelotti gut sein, auch wenn der Italiener ihm nur wenig Einsatzzeiten gestattet. In der Liga kommt der Türke in der laufenden Saison nur auf insgesamt 477 Minuten, in denen er einmal traf und eine weitere Vorlage lieferte.

Für die Türkei hat er 18 Länderspiele seit seinem Debüt im November 2022 gemacht und dabei drei Tore erzielt - das bekannteste war sein Weitschusstreffer beim 3:1 Sieg gegen Georgien bei der EM.