Zwei neue Namen neben Sebastian Hoeneß: Holt Bayer Leverkusen den Nachfolger von Xabi Alonso aus der Premier League?

Xabi Alonso steht bei Real Madrid hoch im Kurs

Ob Alonso Leverkusen schon im kommenden Sommer verlässt, ist derweil noch offen. Der Spanier steht bei Bayer noch bis 2026 unter Vertrag, allerdings verdichteten sich zuletzt die Anzeichen für einen Abschied nach dieser Saison. Real Madrid will Alonso wohl 2025 als Nachfolger von Carlo Ancelotti installieren.

Alonso hatte Leverkusen im Oktober 2022 im Abstiegskampf übernommen, formte aus der Werkself ein Spitzenteam und führte die Rheinländer vergangene Saison zum Gewinn der deutschen Meisterschaft und des DFB-Pokals. Zudem erreichte Leverkusen das Finale der Europa League, das gegen Atalanta Bergamo verloren ging.

In der laufenden Spielzeit läuft es für Bayer noch nicht ganz so rund. In der Bundesliga ist man aktuell zwar guter Vierter, der Rückstand auf Tabellenführer Bayern München beträgt aber schon neun Punkte.