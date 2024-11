SV Werder Bremen vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der VfB Stuttgart möchte nach dem misslungenen Champions-League-Spiel bei Roter Stern Belgrad eine Reaktion zeigen. "Heute war gar nix", sagte VfB Cheftrainer Sebastian Hoeneß nach der 5:1 Niederlage in Serbien. Beim letzten Gastbesuch in Bremen verloren die Schwaben mit 2:1. Am 30. Spieltag der vergangenen Saison bescherte Marvin Ducksch per Doppelpack den Heimerfolg für Werder. Mit einem Sieg kann Bremen in der Tabelle am VfB vorbeiziehen.

Vor Beginn: Der Anpfiff erfolgt um 15.30 Uhr im Bremer Weserstadion.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Bundesliga Spiel zwischen dem SV Werder Bremen und dem VfB Stuttgart.