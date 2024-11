Falls Alphonso Davies geht: Schlägt der FC Bayern erneut bei RB Leipzig zu?

David Raum kam von 1988 Hoffenheim zu RB Leipzig

Raum war im Sommer 2022 für eine Ablöse von 26 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zu RB gewechselt. In der laufenden Saison kommt er auf neun Einsätze (eine Vorlage), seit Anfang Oktober fällt er mit einer Sprunggelenksverletzung aus.

Zuvor hatte er sich auch in der Nationalmannschaft wieder in den Vordergrund gespielt: Bei den Nations-League-Spielen im September gegen Ungarn (5:0) und die Niederlande (2:2) stand er jeweils in der Startelf.