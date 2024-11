Alejandro Grimaldo wird Bayer Leverkusen wohl kommenden Sommer verlassen - nimmt Xabi Alonso ihn mit zu Real Madrid?

Grimaldo liefert 32 Scorerpunkte für Bayer

Grimaldo war in der Meistersaison 2023/24 einer der überragenden Spieler Leverkusens. In wettbewerbsübergreifend 51 Einsätzen waren dem 29-Jährigen starke zwölf Tore und 20 Assists geglückt. In der laufenden Spielzeit steht Grimaldo nach 17 Einsätzen aktuell bei zwei Toren und vier Assists.

Grimaldo steht im Kader der spanischen Nationalmannschaft für die anstehenden Nations-League-Spiele. Am Freitag ist der Europameister in Dänemark zu Gast, am kommenden Montag geht es zuhause gegen die Schweiz.

Das nächste Spiel mit Leverkusen steht am 23. November an, wenn der Meister in der Bundesliga zuhause auf Heidenheim trifft.