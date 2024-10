"Zwischen Labern und Liefern": Warum Deniz Undav ein Glücksfall für das DFB-Team und den VfB Stuttgart ist

Vor allem seine direkte Art komme an. "Er macht keine größeren Bögen um den heißen Brei - wenn in seiner Wahrnehmung etwas im Argen liegt, spricht er es an", berichtete Wohlgemuth: "Er ist ein optimistischer Mensch, der in der Kabine in den entscheidenden Momenten aber immer eine Führungsrolle einnehmen kann - weil er die Dinge zwischen Labern und Liefern immer gut zu sortieren weiß."

Undav habe dabei "ein Gespür dafür, wo der Spaß endet und die Ernsthaftigkeit beginnt".