Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga Topspiel im TV und Livestream?

Heute ist Samstag. Das heißt also, dass als Anbieter des Topspiels nur Sky infrage kommt. Da der Pay-TV-Sender die Übertragungsrechte an allen Spielen am Samstag besitzt, geht kein Weg an Sky vorbei. Bei drei Kanälen wird daher die Partie gezeigt: Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 HD. Wolff Fuss wird als Kommentator eingesetzt.

Zugang zum Livestream, der parallel zur Übertragung im Pay-TV angeboten wird, bekommt man mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW.