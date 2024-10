Übler Sturz: Aleksandar Pavlovic verletzt sich früh im Spiel des FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart

Aleksandar Pavlovic hat sich im Duell des FC Bayern München mit dem VfB Stuttgart in der Bundesliga am Samstagabend verletzt. Der deutsche Nationalspieler musste wegen einer Blessur an der Schulter bereits in der 8. Spielminute ausgewechselt werden.

Zur Verletzung Pavlovics kam es, als der zentrale Mittelfeldspieler zu einem Kopfball hochstieg und Gegenspieler Fabian Rieder die Hüfte reinstellte. Pavlovic stützte unkontrolliert auf den Rasen und prallte mit der rechten Schulter auf.