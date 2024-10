"Einige sehr unschöne Nachrichten erhalten": Bundesliga-Star reagiert auf Shitstorm

"Jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, dass es Situationen gibt, die man als Spieler in dem Moment vielleicht anders wahrnimmt, als es für Außenstehende der Fall ist", schrieb Arnold bei LinkedIn: "Am Samstag spürte ich in dem Moment einen Schmerz am Knöchel. Ich hatte am Platz nicht die Möglichkeit, mir die Szene nochmal anzuschauen."

Beim 2:2 zwischen dem VfL Wolfsburg und dem VfB Stuttgart wurde VfB-Kapitän Karazor in der 63. Minute von Schiedsrichter Sven Jablonski fälschlicherweise mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt. Nicht Karazor, sondern Gegenspieler Arnold hatte gefoult. Der Schiri gestand seinen Fehler nach dem Spiel öffentlich ein, Karazor nahm die Entschuldigung an.

Karazors Platzverweise sei "nicht meine Entscheidung gewesen", bekräftigte Arnold nun. Er habe mittlerweile mit dem Stuttgarter gesprochen: "Für ihn ist das Thema abgehakt. Zweikämpfe sind Teil des Spiels und ich werde weiterhin so spielen, wie ich es immer getan habe: mit vollem Einsatz und Herz. Aber nie mit der Absicht, einen Gegenspieler zu verletzen."