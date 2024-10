"Sensationell selbstbewusst": Als Pierre-Emerick Aubameyang und Marco Reus zu Batman und Robin wurden - und Jürgen Klopp um ein Haar stinksauer geworden wäre

© getty

Aubameyang entkommt dem Klopp-Rüffel knapp

Bei seinem Trainer hatte der BVB-Torjäger damals durchaus Eindruck gemacht: "Er ist sensationell selbstbewusst und versteckt irgendwelche Masken im Stadion, weil er davon ausgeht, dass er irgendwann trifft", erklärte Jürgen Klopp nach der Partie. Doch sein Lob hatte auch eine Einschränkung: "Fünf Gelbe Karten wegen Torjubel, das wäre natürlich Quatsch!"

Denn das Aufziehen einer Maske zum Jubeln ist laut Fußballregel 12 verboten. Schiedsrichter Felix Zwayer zeigte dem Superheld richtigerweise den gelben Karton. Reus' Augenbinde hatte allerdings keine Strafe zur Folge. Möglicherweise war sie dezent genug, um nicht direkt aufzufallen.

Dem Ärgernis seines Coaches entkam Aubameyang zum Saisonende jedoch knapp. Die Batman-Aktion brachte ihm erst seine Karte in der laufenden Spielzeit, am Ende stand er bei vier Vierwarnungen. Aubameyang kam der Gelbsperre per Torjubel also nochmal davon.