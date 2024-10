BVB, News und Gerüchte - "Eine Persönlichkeit, der alle im Klub blind folgen": Nuri Sahin besitzt offenbar Job-Garantie bei Borussia Dortmund

© getty

BVB, News: Marius Wolf spricht über seine Zeit bei Borussia Dortmund

Am Samstag gastiert Borussia Dortmund beim FC Augsburg, für den mittlerweile Marius Wolf spielt. Der Rechtsverteidiger wechselte im Sommer ablösefrei nach sechs Jahren beim BVB zum FCA.

Im Interview mit den Ruhr Nachrichten sagte Wolf über die Ziele für die Partie: "Es ist ja klar, dass man sie nie in Ruhe lassen darf und immer beschäftigen muss. Ansonsten spielen sie ihre hohe Qualität aus. Aber man weiß ja auch, dass sie eine aggressive Spielweise des Gegners nicht so sehr mögen. Wir wollen viele Zweikämpfe führen, intensiv spielen, auch mal eklig sein und sie nicht zur Entfaltung kommen lassen."

Angesprochen auf die starken Leistungsschwankungen, die den BVB seit Jahren anheimfallen, sagte der ehemalige Nationalspieler: "In Dortmund war ja latent immer etwas Unruhe, nach schlechteren Spielen kam das sehr schnell auf. Das liegt natürlich an der Größe des Klubs und den Ambitionen. Es macht natürlich auch etwas mit dir als Spieler, auch wenn du lernst, damit umzugehen. Aber wir haben immer hinterfragt, was gefehlt hat und warum."