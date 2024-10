BVB, News und Gerüchte - "Ich kann das nicht mehr hören!": Dietmar Hamann knöpft sich Mannschaft von Borussia Dortmund vor

© Getty Images

BVB, News: Dietmar Hamann stellt sich hinter Nuri Sahin

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Dietmar Hamann hat in seiner Funktion als Experte beim Pay-TV-Sender Sky dem nach der 2:5-Klatsche gegen Real Madrid in die Kritik geratenen BVB-Trainer Nuri Sahin den Rücken gestärkt.

In seiner Kolumne schrieb Hamann: "Ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass die alleinige Schuld für das 2:5 beim Trainer liegt. Wenn die Mannschaft gewinnt, heißt es immer: "Der Matchplan ist aufgegangen." Und wenn der Trainer einen Spieler auswechselt, und die Mannschaft kassiert fünf Tore, dann hat er sich vercoacht. "Vercoacht" ist für mich das Unwort des Jahres. Ich kann das nicht mehr hören!"

Hamann macht sich vielmehr Sorgen um den Zustand der Mannschaft: "Nach dem 1:5 in Stuttgart hat Sahin gesagt, er will dieses Gesicht seiner Mannschaft nicht mehr sehen. Das hat Borussia Dortmund aber danach eine Halbzeit lang gegen Bochum, in der ersten Hälfte bei Union Berlin und auch in Madrid wieder gezeigt. Das sagt mir, dass irgendetwas mit der Mannschaft oder um sie herum nicht stimmen kann."

Hamann fordert volle Unterstützung für Dortmunds jungen Coach, um den Spielern ein Alibi zu nehmen. "Sahin ist ein netter Kerl, aber er muss schauen, dass er die Spieler für sich einnimmt. Und dafür braucht er die Unterstützung des Vereins. Die hat er intern wahrscheinlich, aber die hätte man auch öffentlich zeigen müssen. Die Dortmunder müssen aufpassen, dass sie nicht in eine Situation geraten, wie sie beim FC Bayern vor ein paar Jahren war: dass die Mannschaft gefühlt untrainierbar wird, weil einzelne Spieler zu viel Macht haben", schrieb Hamann.

Und weiter: "Statt eine Aufbruchstimmung erzeugt zu haben, steckt der BVB jetzt in einer unguten Situation. Der Verein hat nur eine Chance: Sich unmissverständlich hinter Sahin zu stellen. Er ist ein junger Trainer. Er braucht Zeit und er braucht die - auch öffentliche - Unterstützung des Vereins."