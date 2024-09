"Wir sind überrascht": Auf allen Seiten nur Verlierer! Werder Bremens Top-Transfer Naby Keita ist zum Ladenhüter verkommen

© imago images

Naby Keitas tristes Dasein bei Werder Bremen wird weitergehen

Bis 2026 ist Keitas Arbeitspapier am Osterdeich noch gültig, es soll bei einem kolportierten Jahresgehalt von rund zwei Millionen Euro ein stark leistungsbezogenes sein. Die finanziellen Einbußen für den Verein dürften sich also in Grenzen halten.

Sollten es sich die Bremer in den nächsten Wochen nicht doch noch anders hinsichtlich eines Auflösungsvertrags überlegen, heißt es für alle Seiten: warten. Erst am 1. Januar, also in 107 Tagen, öffnen die jeweiligen Transferfenster wieder. Jene in Aserbaidschan und Israel wären noch bis Montag und Mittwoch geöffnet.

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird Keitas tristes Dasein also weitergehen, die Gelegenheit auf Spielpraxis ließ er verstreichen. Ob sich Werders größtes Sorgenkind der vergangenen Jahre damit einen Gefallen getan hat und seine einst vielversprechende Karriere je wieder Fahrt aufnimmt, muss fürs Erste stark bezweifelt werden.