1. FSV Mainz 05 - Werder Bremen 1:2: Tribünengast Jürgen Klopp sieht Mainz-Pleite in Überzahl

Durch einen Foulelfmeter von Marvin Ducksch waren die Gäste in der 8. Minute zunächst in Führung gegangen, vor 32.000 Zuschauern in der Mewa-Arena glich Jae-sung Lee noch vor der Pause aus (27.). Doch trotz des Platzverweises für Marco Friedl (60.) konnte Bremen durch Neuzugang Köhn (69.) noch zurückschlagen. Mainz fiel durch die Niederlage auf Platz 15 zurück.

"Das erste Mal Bundesliga, und dann nach 125 Sekunden zu treffen - toll. So ein Debüt hinzulegen, das ist Bilderbuch", sagte der von Galatasaray ausgeliehene Matchwinner Köhn, der kurz nach seiner Einwechslung für Felix Agu (67.) einen Bremer Konter mustergültig abschloss.

Die Nullfünfer, die ebenfalls mit zwei Remis gestartet waren, verpassten es durch die erste Saisonniederlage zudem, einen Vereinsrekord einzustellen: Bei einem Punktgewinn wären sie saisonübergreifend zum zwölften Mal nacheinander ohne Niederlage geblieben, das war bislang nur im Jahr 2010 gelungen. Zugleich verloren die Rheinhessen erstmals seit Februar wieder im heimischen Stadion, dort hatten sie zuletzt neunmal nacheinander gepunktet.

"Die letzte Mannschaft, die in Mainz gewinnen konnte, heißt...?", hatte Werder-Coach Ole Werner im Vorfeld der Partie augenzwinkernd gefragt - und in Anspielung auf den 20. Spieltag der Vorsaison die Antwort mitgeliefert: "Richtig, Werder Bremen!" Einen erneuten Bremer Sieg aber wollten die Mainzer verhindern - und starteten vor den Augen des einstigen FSV-Coaches Klopp angriffslustig in die Partie.