Serhou Guirassy hebt den BVB auf ein neues Level! Die Erkenntnisse zum Sieg von Borussia Dortmund gegen Heidenheim

Julian Ryerson glänzt endlich auch einmal in der Offensive

Keine Frage, acht Torbeteiligungen (fünf Treffer, drei Vorlagen) in 58 Pflichtspielen für den BVB sind eine ordentliche Ausbeute für Julian Ryerson. In fast doppelt so vielen Partien für Union Berlin hatte der Norweger nur sechsmal bei einem Tor die Füße im Spiel.

Der 26-Jährige zeigte gegen Heidenheim aber sein wohl bestes Spiel in der Offensive, seit er in Dortmund kickt. Das war auch an der Zeit und notwendig. Für eine größere Effizienz und mehr Gefahr im vorderen Drittel zu sorgen, ist der Schritt, den Ryerson in seiner Entwicklung zu gehen hat.

Dass er die Wege nach vorne macht und notfalls im Nu wieder nach hinten eilt, um zu verteidigen - das bekommt man bei ihm standardmäßig. Ryerson gehört in Dortmund zu den Publikumslieblingen, weil seine extrem intensive Spielweise im Ruhrpott einfach gerne gesehen wird. Biss, Kampf, Gier - in diesen Disziplinen macht Ryerson im BVB-Kader niemand etwas vor.

Doch seine Rolle als Rechtsverteidiger bedeutet eben auch, im Angriffsdrittel brauchbare Aktionen anzubieten. Gerade bei Sahins Fußball, der Ryerson in Ballbesitz in jeder Partie weit nach vorne auf eine Linie mit den anderen vier Offensivspielern schob. In der Vergangenheit brachte Ryerson dort allerdings nur selten viel Zielstrebiges zustande, gerade seine Flanken sind ausbaufähig.