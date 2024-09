Serhou Guirassy muss schon den Heilsbringer geben! Erkenntnisse zum BVB nach dem 0:0 gegen Bremen

© getty

BVB und das "klassische" erste Auswärtsspiel am 2. Spieltag

0:0 in Hannover. 0:2 in Augsburg. 1:2 in Freiburg. 1:1 in Bochum. Und nun ein 0:0 in Bremen. Fünf der vergangenen sieben ersten Auswärtsspiele einer Saison, allesamt am 2. Spieltag, konnte Borussia Dortmund nun nicht gewinnen.

Die biedere Leistung an der Weser glich dabei jenen biederen Leistungen aus den Vorjahren. Zwar hat der BVB unter dem neuen Trainer Nuri Sahin noch nicht verloren und auch kein Gegentor kassiert, doch die beiden Auftritte in der Bundesliga belegten: Es ist noch reichlich Sand im Dortmunder Getriebe. Das weiß freilich auch Sahin und bat daher schon häufiger um Geduld, die dieser in vielen Teilen neu formierten Mannschaft auch weiter zugestanden werden muss.

"Wir wollen uns in allen Bereichen weiterentwickeln, das kann ich nur wiederholen. Auch heute geht es darum, einige Schritte nach vorne zu machen - wie in den letzten Wochen", hatte der Coach vor der Partie bei Sky gesagt und klang anschließend so: "Wir haben sehr schlecht angefangen. Es war viel zu einfach, uns zu verteidigen. Insbesondere die erste Halbzeit heute war gar nichts. Wir waren zu langsam und viel zu eng im Aufbau."

Ein Schritt nach vorne war die Darbietung am Samstag nicht, Sahin lag mit seiner schonungslosen Analyse goldrichtig. Dem BVB fehlte es an vielem: kein Tempo im Passspiel und daher keine Tiefe in der Offensive, kein Aufdrehen zwischen den Linien, somit keinerlei Gefahr für das Bremer Tor.