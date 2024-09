"Froh, dass bisher keine Tränen geflossen sind": Mats Hummels erlebt emotionalen Abschied vom BVB

"Es ist eine sehr schöne und fiese Mischung aus Wehmut und Traurigkeit", sagte Hummels während der ersten Hälfte am Sky-Mikrofon.

Vor dem Anpfiff des Abschiedsspiels seiner ehemaligen Mitspieler hatte der 35-Jährige eine Ehrenrunde für die Fans gedreht - es war sein womöglich letzter Auftritt im Signal Iduna Park, nachdem sein Vertrag zum Saisonende ausgelaufen war und er einen Vertrag bei der AS Rom unterschrieb.

Seine Zeit in Dortmund sei "wunderschön" gewesen, erklärte Hummels: "Und ich bin froh darüber, dass wir hier so einen schönen Rahmen haben heute mit Kloppo, ganz vielen Spielern von früher und einem ausverkauften Haus. Ich bin froh, dass bisher keine Tränen geflossen sind. Aber es wird eng. Ich war schon in den letzten ein, zwei Tagen nah dran, als ich daran gedacht habe. Es ist ein trauriger Tag, obwohl es so schön ist."