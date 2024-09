"Brauchte eine Weile, um mich nach dem Champions-League-Finale zu erholen": Mats Hummels spricht erstmals nach Transfer zu Roma

Mats Hummels spricht erstmals nach Transfer zu Roma

Der langjährige BVB-Verteidiger, dessen Vertrag beim Bundesligisten ausgelaufen war, bekommt auch eine offizielle Verabschiedung von den Dortmunder - und zwar bereits am Samstag (17 Uhr) vor dem Abschiedsspiel von Jakub Blaszczykowski und Lukasz Piszczek im Stadion der Dortmunder. Das teilten die Schwarz-Gelben mit. Im Anschluss soll Hummels offenbar auch bei der Partie mitwirken.

"Es ist mir eine Freude, Euch am Samstag alle nochmal zu sehen beim Abschiedsspiel für meine beiden polnischen Freunde", sagte Hummels in einer Videobotschaft an die BVB-Fans: "Ich freue mich, nochmal für Euch zu spielen und das Trikot tragen zu dürfen." Hummels wird Teil des Teams von Blaszczykowski sein, gecoacht vom früheren Meistertrainer Jürgen Klopp. Mehr als 80.000 Zuschauer werden zu der Partie erwartet.