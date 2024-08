Verbleib von Verkaufskandidat des FC Bayern? Manuel Neuer ist dafür

© getty

Doch bereits in der vergangenen Saison war es nicht einfach für Goretzka - zwar gehörte er die meiste Zeit zu den Stammspielern, profitierte dabei aber von vielen Verletzungen und war bei den entscheidenden Spielen der Saison gegen Real Madrid in der Champions League schließlich nur noch Aushilfe. Mit Neuzugang João Palhinha wird die Konkurrenz noch größer - und durch die Defensivverstärkungen könnten Joshua Kimmich, Konrad Laimer und möglicherweise auch Raphael Guerreiro ebenfalls wieder mehr auf Spielzeit im Zentrum drängen.

Sportvorstand Max Eberl lässt dem Bayern-Star offenbar die freie Entscheidung. "Die Konkurrenzsituation im Mittelfeld wird extrem groß werden. Jeder Spieler muss am Ende für sich entscheiden, was sein nächster Schritt ist und ob er den Konkurrenzkampf annimmt", erklärte der FCB-Boss im Rahmen von Palhinhas Vorstellungs-Pressekonferenz.

Zusätzlich zum bekannten Kader möchte sich der FC Bayern offenbar auch nochmal offensiv verstärken. Dabei kassierten die Münchner zwar zuletzt wohl zwei Absagen - Xavi Simons geht wohl zurück nach Leipzig und Dani Olmo steht vor einem Wechsel zu seinem Jugendklub FC Barcelona. Doch das Rennen um Désiré Doué soll der FCB noch nicht aufgegeben haben.

Im Rahmen der Audi Summer Tour in Südkorea treffen die Münchner am Samstag auf Tottenham Hotspur - voraussichtlich mit Leon Goretzka im Kader. Sieben Tage später kommt es dann schon zum Rückspiel gegen die Spurs. Einen Monat hätte ein Wechsel noch Zeit - in den meisten großen Ligen schließt das Sommertransferfenster am 30. August.