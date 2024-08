Manuel Neuer ist von einem Neuzugang beim FC Bayern schwer angetan: "Auf jeden Fall ein guter Transfer"

In einem Interview mit bundesliga.com sagte Neuer über das Potenzial des Neuen, den der FC Bayern für eine Ablösesumme in Höhe von 51 Millionen Euro vom FC Fulham aus England verpflichtete: "Palhinha ist sehr kommunikativ und er versucht, auf dem Platz immer präsent zu sein. Er will ständig den Ball und ist immer in Bewegung. Ich bin sehr gespannt darauf, was er uns geben wird."

Der Torhüter gab an, dass man sich viel von dem 29-Jährigen verspricht: "Wir haben sehr hohe Erwartungen, weil er ein starker Spieler ist und sich sowohl in der portugiesischen Nationalmannschaft als auch in der Premier League bewiesen hat."

Neuer ist sich sicher: "Es war auf jeden Fall ein guter Transfer für uns."