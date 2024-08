"Vielleicht wurde das versäumt": Lothar Matthäus äußert Verdacht bei Niklas Süle

"Niklas Süle ist so etwas wie ein weiterer Neuzugang. Vielleicht haben Lars Ricken und Nuri Sahin deutliche Worte gefunden nach dem Motto: 'Hör zu, du machst jetzt mit, oder wir lassen dich bei den Amateuren spielen'", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

"Ich mag Niklas, er ist ein super Typ. Aber wenn einer denkt, er kann das Leben so genießen, wie er es möchte, dann müssen klare Ansagen her. Vielleicht wurde das im vergangenen Jahr ein bisschen versäumt", so der 63-Jährige weiter.

Von Süle gab es zuletzt nach einer komplizierten Zeit positive Nachrichten. Der 28-jährige Innenverteidiger hat ordentlich abgespeckt und sich in Form gebracht.