"Mein Gott, ein neuer Spieler": Verwandlung von Niklas Süle löst Begeisterung beim BVB aus

BVB: Niklas Süle begeistert Dortmunds Bosse

Watzke verriet, dass der ehemalige Münchener im Anschluss an die Spielzeit eine deutliche Ansage "von Seiten der sportlichen Leitung" bekommen habe. "Das war gar nicht so konfrontativ. Niklas war ja selbst an einem Punkt angekommen, an dem er gesehen hat, dass das in eine Sackgasse geführt hätte und es ging daher darum, Hilfestellung zu leisten. Die Hand, die ihm ausgestreckt wurde, hat er ergriffen", sagte der 65-Jährige.

Von Süle ist Watzke weiterhin überzeugt: "Um Niklas Süles Qualitäten müssen wir uns sowieso keine Sorgen machen. Und wenn er das hinkriegt und das auch stabilisiert, dann wird er, in der Verfassung, in der er jetzt ist, auch eine gute Rolle spielen. Auch wieder bei der Nationalmannschaft. Er ist ein riesen Spieler in der Innenverteidigung."

Süle kam in der abgelaufenen Saison zu 31 Pflichtspielen (ein Tor) für Dortmund. In der Endphase der Spielzeit wurde er jedoch kaum noch eingesetzt. In dieser Zeit tauchten Bilder von Trainingseinheiten auf, in denen er deutlich sichtbar Übergewicht hatte. Mit dieser Problematik beschäftigt sich Süle schon längere Zeit in seiner Karriere.