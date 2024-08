"Der intensivste Sommer meines Lebens": Niklas Süle vom BVB nach Gewichtsproblemen schonungslos ehrlich

© getty

Niklas Süle: "Es war sehr hart"

Süle stellte sich ein Team aus seinem Berater Volker Struth, seiner Familie und Spezialisten zusammen. "Ohne diese drei, vier Leute, meinen inneren Kreis, hätte ich es vermutlich nicht geschafft. Ich arbeite seit längerer Zeit mit einem Mentaltrainer zusammen, der großartig ist. Sein Input war goldwert. Aber auch die Köche, die mich in den letzten Wochen begleitet haben, sind Spitzenklasse. Ich bin mit dem Ziel in diese Sommerpause gegangen, so etwas wie einen Niklas Süle 2.0 zu kreieren", sagte er.

Und weiter: "Jetzt bin ich mental in einer Verfassung, in der ich lange nicht war. Ich bin mental und körperlich in einer Verfassung, in der ich wieder so richtig angreifen kann. Es war sehr hart. Es hat sich nicht einen Tag wie Urlaub angefühlt, aber wenn ich sehe, wie es mir jetzt geht, dann macht mich das glücklich und auch stolz."