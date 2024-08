"Ich möchte nicht gegen ihn spielen": Emotionales Statement von Leverkusen-Star zu Bayern-Gerüchten um Jonathan Tah

© getty

Edmon Tapsoba besitzt Mega-Ausstiegsklausel

Auch habe es nie ein Konkurrenzdenken zwischen den beiden Abwehrspielern gegeben. "Er hatte einen ganz anderen Ansatz. Unser Plan war, dass wir beide zusammen spielen. Das hat uns noch enger zusammengeschweißt", erklärte Tapsoba.

Tapsoba will der Werkself derweil erhalten bleiben, bestätigte jedoch seine Ausstiegsklausel in Höhe von 95 Millionen Euro. "Es ist verrückt, und mir vermittelt sie das Gefühl, dass sie in Leverkusen sehr großes Vertrauen zu mir haben", sagte er.