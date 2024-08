"Es war enttäuschend": BVB-Neuzugang Serhou Guirassy sorgt für Frust bei Meister-Kapitän

Dass die VfB-Verantwortlichen um Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und Trainer Sebastian Hoeneß auf junge Spieler bauen, findet Meira richtig: "Das ist genau der Weg, mit dem der VfB erfolgreich wurde. Sie verpflichten junge Spieler und geben ihnen die richtige Wertschätzung."

"Alles, was ich will, ist, dass Stuttgart Erfolg hat. Ich habe den Klub in meinem Herzen, nirgendwo war ich länger", meinte der Innenverteidiger, der von 2002 bis 2008 für Stuttgart spielte, weiter: "Ich bete dafür, dass der VfB auch in der Champions League wieder Erfolg hat und Europa zeigen kann, was das für ein tolles Team ist und dass der deutsche Fußball eine der besten Ligen in Europa hat."