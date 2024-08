"Kann ein richtig gutes Match werden": Serhou Guirassy sorgt für eine Überraschung beim BVB

"Was er vergangenes Jahr in Stuttgart gezeigt hat, war außergewöhnlich. Wenn er das nur ansatzweise so gut bei uns hinbekommt, können wir uns auf einen überragenden Stürmer freuen", sagte Nationalspieler Schlotterbeck am Dienstag in einer Medienrunde nach dem öffentlichen Training der Schwarz-Gelben.

Der 28 Jahre alte Angreifer absolvierte auf dem Trainingsgelände in Brackel vor zahlreichen Fans neben dem Aufwärmen auch einige Passübungen. Insgesamt stand er für knapp 30 Minuten mit dem Team auf dem Platz, ehe er den Rest der Einheit gemeinsam mit Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl verfolgte.