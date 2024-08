Belastungsprobe und Unruhe statt harmonischer Neustart: Der BVB muss nach den Vorwürfen gegen Sven Mislintat dringend eingreifen

© getty

Vorwürfe gegen Sven Mislintat: BVB muss dringend eingreifen

Dass Mislintats Teamfähigkeit in dieser ihm bekannten, aber zuletzt bei Ajax Amsterdam und dem VfB Stuttgart nicht mehr von ihm ausgeübten, untergeordneten Rolle als reiner Zulieferer leiden könnte, überrascht auch mit Blick auf seine Vita nicht. Schon am Ende seiner ersten Dortmunder Zeit eckte er an, anschließend beim FC Arsenal schied er wie bei Ajax und den Schwaben im Unfrieden aus.

Der BVB muss nun, wenn gerade auch das Tischtuch zwischen Mislintat und dem neuen Cheftrainer Nuri Sahin laut Bild bereits zerschnitten scheint, dringend eingreifen und klare Leitplanken setzen. Der Verein sollte die Vorwürfe auch nicht - wie es momentan (noch?) der Fall ist - unkommentiert stehen lassen. Der sportliche und von einem großflächigen, noch nicht beendeten Kaderumbau begleitete Neustart unter Sahin, der zuvor eigentlich einen recht harmonischen und stimmigen Eindruck vermittelte, ist nun empfindlich gestört worden.

Das ist zugleich auch eine Niederlage für Watzke. Der Vereinsboss war es, der die neue Führungsebene angeordnet hat. Dass so früh bereits so einheitlich von Missstimmungen die Rede ist und noch während der Vorbereitung intern wie öffentlich ein Aufreger-Thema moderiert werden muss, sorgt für Unruhe. Und genau davon hatten sie beim BVB in den ersten Hälften der beiden vergangenen Spielzeiten schon genug.