30-Millionen-Euro-Deal für den 1. FSV Mainz 05: DFB-Überraschung Brajan Gruda vor Wechsel zu Brighton & Hove Albion

Bei der Generalprobe der Mainzer am vergangenen Samstag stand Gruda noch in der Startelf, wurde aber nach 45 Minuten überraschend früh ausgewechselt und durch Sommerneuzugang Armindo Sieb ersetzt. Dass der Flügeldribbler beim Pflichtspielauftakt des FSV am Freitagabend zum Nachbarschaftsduell beim SV Wehen Wiesbaden auch in der Startelf steht, scheint äußerst unwahrscheinlich.

Gut möglich, dass Gruda einen Tag später aber schon im Brighton-Kader auftauchen wird. Für die Seagulls beginnt am Samtag (16 Uhr) beim FC Everton die neue Premier-League-Saison.