"Womöglich nicht optimal": Sebastian Kehl sieht beim BVB in einem Mannschaftsteil noch Handlungsbedarf

Im Rahmen einer Medienrunde während der Dortmunder Vorbereitungsreise in Bangkok sagte Kehl zur Situation im Angriff: "Wir haben im letzten Jahr drei Stürmer gehabt. Vielleicht wird es so sein, dass sich auf dieser Position noch etwas tut. Es ist womöglich nicht optimal, mit vier Stürmern in die Saison zu gehen, das ist uns bewusst."

Im Vorjahr hießen die Stürmer bei der Borussia Niclas Füllkrug (31), Sébastien Haller (30) und Youssoufa Moukoko (19). Zu diesem Trio gesellte sich in der vergangenen Woche noch Serhou Guirassy (28). Der zweiterfolgreichste Stürmer der vergangenen Bundesligasaison kam für 18 Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart.

Kehl sagte zur Situation im Angriff und zur Kommunikation mit den Spielern, insbesondere mit Platzhirsch Füllkrug: "Natürlich habe ich auch schon mit Niclas gesprochen, auch vor der Verpflichtung von Serhou. Das ist ganz normal, man ist auch im Austausch mit den Nationalspielern. Es ist wichtig, dass die Jungs ein Gefühl dafür bekommen".

Er erlebe "die Jungs allesamt sehr ambitioniert". Für den Erfolg brauche es eine Konkurrenzsituation: "So habe ich Fülle auch wahrgenommen."