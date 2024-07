BVB nach dem Transfer von Serhou Guirassy: Die Furcht ist spürbar

© getty

Guirassys Behäbigkeit als Vorteil für den VfB

Zugleich stellt sich die Frage, inwieweit Guirassy ein Upgrade zu Niclas Füllkrug, dem letztjährigen Stammangreifer, darstellt. Dass die beiden rein spielerisch nicht auf dem Niveau eines fitten Sébastien Haller unterwegs sind, ist sicherlich fernab jedweder Diskussion. Allerdings bleibt die sportliche Zukunft von Haller ungewiss.

Was Guirassy beim VfB neben der reinen Torerzielung so stark gemacht hat, war seine Einbindung ins Ballbesitzspiel der Stuttgarter. Unter Federführung von Sebastian Hoeneß wurde der Ball zumeist in der ersten Reihe gehalten, um den Gegner herauszulocken und dann einen schnellen Vertikalangriff auszulösen. Guirassy war nicht selten die Anspielstationen für Pässe durchs Mittelfeld hindurch.

Auffällig dabei: Der Guineer agierte am Ball behäbiger als die Mitspieler um ihn herum. Dieser Kontrast gereichte Stuttgarts Offensive jedoch zum Vorteil. Während Chris Führich oder Enzo Millot das Spiel schnell vorantrieben, bremste Guirassy es ein wenig.

Da der Mittelstürmer aber in aller Regel die Aufmerksamkeit der Verteidiger auf sich zog, konnten sich die anderen Stuttgarter in Position bringen. Dass etwa Führich oder auch Deniz Undav zuweilen in Strafraumnähe so effektiv auftraten, hatte auch mit Guirassy zu tun.