"Gründlichkeit vor Schnelligkeit": Transfer endlich perfekt! BVB verpflichtet Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart

Der 28-jährige Stürmer erhält beim BVB einen Vertrag bis 2028. Dortmund zog die Ausstiegsklausel im Stuttgarter Arbeitspapier von Guirassy, daher ist eine Ablösesumme von 18 Millionen Euro fällig. Das Gesamtvolumen des Transfers aus Ablöse, Handgeld und Gehalt soll bei etwa 70 Millionen Euro liegen.

"Es war uns wichtig, im Sinne des BVB und des Spielers eine möglichst genaue Spezialisten-Einschätzung der Verletzung von Serhou zu erhalten. Gründlichkeit ging hier eindeutig vor Schnelligkeit. Jetzt liegen alle Fakten auf dem Tisch, und wir sind überzeugt davon, mit diesem Transfer die richtige Entscheidung getroffen zu haben", sagt Borussia Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken: "Serhou auf seine Qualitäten im Abschluss zu reduzieren, wäre falsch. Zwar wird er als Stürmer natürlich an seinen Toren gemessen. Darüber hinaus zeigt die Rolle, die er im Anlaufen von Gegenspielern übernimmt, aber deutlich auf, dass er sich selbst als echter Teamplayer definiert."

Sportdirektor Sebastian Kehl ergänzte: "Wir haben den Anspruch, sowohl in der Bundesliga, im DFB-Pokal, als auch in der Champions League und bei der FIFA Club WM Top-Leistungen zu zeigen und unsere ambitionierten Ziele zu erreichen. Dafür benötigen wir auf allen Positionen erstklassige Optionen. Serhou ist ein extrem torgefährlicher und kompletter Stürmer, der uns und unseren Kader mit seinen Qualitäten verstärken wird. Wir freuen uns sehr, dass er nach den jüngsten Untersuchungen bereits in absehbarer Zeit das BVB-Trikot überstreifen und für uns auf Torejagd gehen wird."

"Wenn Borussia Dortmund anfragt, ist das schon etwas Besonderes", erklärte Guirassy selbst: "Jedes an Fußball interessierte Kind auf der Welt kennt diesen Klub, kennt die schwarzgelben Trikots, kennt die Gelbe Wand. Ich bin sehr gespannt auf all das, auf meine neuen Teamkollegen. Und es ist mir wichtig zu sagen: Ich bin hierhergekommen, um Titel zu holen. Das ist mein Anspruch, das ist mein Antrieb. Was beim BVB möglich ist, hat der Klub im vergangenen Jahr durch das Erreichen des Champions-League-Finals gezeigt."