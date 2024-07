© getty

VfB Stuttgart, Trainingslager: Termin, Fahrplan, Zeitplan, Orte, Gegner, Spiele bei der Vorbereitung auf die neue Saison

Der Auftakt des VfB Stuttgart in die Saisonvorbereitung ist geglückt, bei einem Benefizspiel vor 3.500 Zuschauern in Hollenbach zeigten die prominenten Gäste sich offensivfreudig auf dem Weg zu einem 8:1 gegen den Oberligisten FSV Hollenbach. Die Stuttgarter traten in ihrer neuen Zusammenstellung erstmals öffentlich auf, da durch die EM noch kein öffentliches Training stattfand.

Das Highlight der Saisonvorbereitung für Stuttgart ist die "Bundesliga Japan Tour", bei der die Mannschaft vom 25. Juli bis zum 2. August nach Japan reisen und dort je ein Testspiel in Kyoto und Hiroshima absolvieren wird.

"Der VfB verfügt seit vielen Jahren über gute Kontakte in japanischen Fußball und hat diese in der Vergangenheit über Aktivitäten unserer Fußballschule, über gegenseitige Besuche von Juniorenteams, Medienpräsenzen und über Trainerfortbildungen gepflegt", sagte Rouven Kasper, Marketing-Vorstand beim VfB: "Jetzt vollziehen wir im Sommer den nächsten folgerichtigen Schritt, in dem wir einen Teil unserer Saisonvorbereitung in Japan bestreiten werden".