Transfer von Deniz Undav offenbar geplatzt! Brighton hat Angebot vom VfB Stuttgart angeblich abgelehnt

Demnach haben dem Premier-League-Klub die vom VfB gebotenen 27 bis 30 Millionen Euro nicht ausgereicht. Schon die erste Offerte von weit über 20 Millionen Euro hatte Brighton offenbar nicht gelangt.

Undav war in der vergangenen Saison an Stuttgart verliehen. Anschließend zog der VfB die Kaufoption, doch Brighton konterte per Rückkaufklausel.

Dabei hatte Undav mehrfach öffentlich kommuniziert, dass er gerne am Neckar bleiben würde. Brighton-Coach Fabian Hürzeler plant jedoch mit dem Nationalspieler.