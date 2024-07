Erstes Angebot offenbar abgeleht: Zieht der VfB Stuttgart im Poker um Deniz Undav den Kürzeren?

Wie die Bild erfahren haben will, ist der VfB Stuttgart mit einem Angebot von 23 Millionen Euro plus Boni bei Brighton & Hove Albion abgeblitzt. Die Engländer fordern für Undav demnach mindestens 30 Millionen Euro für den deutschen Angreifer. Stuttgart arbeite bereits an einem verbesserten Angebot.

Stuttgart hatte Undav per Kaufoption für rund 20 Millionen Euro zwar verpflichtet, musste den Nationalspieler jedoch wegen einer Rückkaufoption wieder an Brighton abgeben. Deshalb steht er aktuell bei den Seagulls unter Vertrag und nicht in Deutschland.