Spektakuläre Wende? Dieser Klub soll bei Mats Hummels auf der Pole Position stehen

© getty

Mats Hummels: Spur nach Italien offenbar nicht mehr heiß

Zuletzt hatte die Spur zum neuen Arbeitgeber von Hummels, der zwischenzeitlich auch bei Bayer Leverkusen ein Thema gewesen sein soll, eher nach Italien geführt.

Die Bild berichtete in diesem Zusammenhang von konkreten Bemühungen der Serie-A-Klubs AC Milan und Inter Mailand. Auch die AS Rom galt als potenzieller neuer Klub.

Eine neue Sprache wolle der Weltmeister von 2014, der Schul-Spanisch spricht, aber nicht lernen, will Sport1 erfahren haben. Deshalb befinde sich nun Mallorca, das die abgelaufene LaLiga-Saison auf Platz 15 abschloss, auf der Pole Position.

Hummels' Vertrag bei Borussia Dortmund ist Ende Juni ausgelaufen, er ist also ablösefrei zu haben. In der vergangenen Saison kam der gebürtige Bergisch Gladbacher für den BVB in 40 Pflichtspielen auf vier Tore und eine Vorlage.