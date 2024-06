"Den kenne ich nicht einmal": Mallorca-Gerücht um Mats Hummels schlägt hohe Wellen

© Imago Images

Mats Hummels: Unterschriftsreifes Angebot von der AS Rom?

Hummels hat die Qual der Wahl, soll bei mehreren spanischen und italienischen Vereinen begehrt sein. Die AS Rom soll dem Innenverteidiger sogar bereits ein unterschriftsreifes Angebot vorgelegt haben.

Was tatsächlich für ein Engagement auf Mallorca sprechen könnte: Hummels geht es offenbar nicht in erster Linie ums Geld, sondern darum, einen Klub an einem Ort zu finden, der sich gut mit seinem Privatleben verbinden lässt. Auf Mallorca soll der frühere Bayern-Profi bereits eine Immobilie besitzen.

Hummels' Vertrag bei Borussia Dortmund läuft Ende Juni aus und wird definitiv nicht verlängert, der gebürtige Bergisch Gladbacher ist also ablösefrei zu haben.

In der abgelaufenen Saison stand Hummels für den BVB in 40 Pflichtspielen auf dem Rasen, erzielte dabei vier Tore und bereitete einen Treffer vor.