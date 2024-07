Rayan Cherki vor Wechsel zum BVB: Das Enfant terrible, dem das Potenzial aus den Ohren läuft

© getty

BVB: Rayan Cherki als Nachfolger von Marco Reus?

"Seinen Namen nicht auf der Liste zu sehen, hätte ihn ärgern müssen. Er muss Beständigkeit zeigen, denn es ist ein großer Unterschied, ob man manchmal Charakter zeigt oder ständig", sagte Henry - und lobte Cherki zugleich: "Ich habe noch nie einen Spieler in der Geschichte gesehen, der so schnell dribbeln kann, mit beiden Füßen. Er hat sehr jung ein fulminantes Debüt hingelegt. Dass er heute nicht in der Startelf steht, das bedeutet, was es bedeutet."

In diesen Phasen, in denen es nicht rund läuft, greift Kinoliebhaber Cherki, der Cristiano Ronaldo als sein Vorbild nennt, zur Tinte. "Manchmal, wenn ich mich nicht gut fühle, wenn es schwer ist, schreibe ich. In ein Notizbuch. Das Datum, die Uhrzeit, alles, was mir in den Sinn kommt. Ich nehme meinen Füller und schreibe in aller Ruhe. Das entspannt mich", sagte er.

Man darf gespannt sein, wie oft sich Cherki in Dortmund schreiberisch betätigen wird. Er kommt beim BVB in ein Gebilde, das fragil ist und sich abermals im Umbruch befindet. Als potentieller Nachfolger von Marco Reus sieht er sich mit Julian Brandt starker und etablierter Konkurrenz gegenüber. Bei Cherki wird Sahin seine vollen Künste als Trainer und Menschenfänger anwenden müssen. Gelingt auch dem Spieler der nächste Schritt, könnte sich die kolportierte Ablösesumme von 15 Millionen Euro als Schnäppchen erweisen.