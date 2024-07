Hochkarätige Abgänge und der nächste Rekordtransfer nach Ermedin Demirovic geplant: Spielt der VfB Stuttgart mit dem Feuer?

Löst Deniz Undav Ermedin Demirovic als Rekordtransfer ab?

Um Hoeneß endgültig zu besänftigen, soll der Undav-Deal noch bald erfolgen. Der VfB hatte den deutschen EM-Fahrer nach dessen Fabelsaison zwar schon per Kaufoption für kolportierte 20 Millionen Euro fest verpflichtet. Stammverein Brighton & Hove Albion zog wiederum eine Rückkaufklausel in selber Höhe.

Nun steht der Showdown an, der die Stuttgarter Geschichtsbücher ein weiteres Mal umschreiben könnte. Laut Sky wurde ein finales Angebot in Höhe von 24 bis 25 Millionen Euro plus Boni für Undav abgegeben, nachdem die Seagulls kürzlich eine etwas niedrigere Fixsumme abgelehnt hatten. Bis Anfang August soll eine Entscheidung her. Kurios: Klappt der Deal, würde der 28-Jährige folglich Demirovic als Rekordtransfer direkt wieder ablösen.

Sollte Demirovic tatsächlich zum wohl kürzesten Rekordtransfer eines Bundesligisten avancieren, hätte er getreu seines Auftreten freilich überhaupt kein Problem. Vielmehr dürfte er sich auf den kongenialen Partner freuen, den er zuvor in Augsburg bei weitem nicht hatte.

Schon das Zusammenspiel von Undav, der dem VfB unbedingt treu bleiben will, und Guirassy hatte die Gegner regelmäßig das Fürchten gelernt. Im Verbund mit Demirovic könnte das Stuttgarter Angriffsspiel noch unberechenbarer werden.