"Bin zum Fan dieser Mannschaft geworden": VfB Stuttgart tütet Rekordtransfer ein

"Ermedin Demirovic hat jetzt über mehrere Jahre seine besondere Qualität nachgewiesen. Er zählt zu den Top-Stürmern der Bundesliga. Als Torschütze überzeugt Ermedin genauso wie als Vorbereiter. Seine Erfahrung und Mentalität machen ihn zu einem absoluten Gewinn für unsere Mannschaft", sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

Der bosnische Nationalspieler, Kapitän in Augsburg, erzielte in der abgelaufenen Saison 15 Treffer für den FCA. "Nach dem Spiel in Stuttgart bin ich zum Fan dieser Mannschaft geworden. Die Spielweise und das Team gefallen mir", betonte Demirovic. Er kenne "einige Jungs, deshalb werde ich vermutlich nicht allzu lange brauchen, um mich hier einzuleben".