FC Liverpool fordert 20 Millionen Ablöse! VfB Stuttgart schielt offenbar auf Verteidiger der Reds

Wie die niederländische Zeitung Eindhovens Dagblad berichtet, streckt neben der PSV Eindhoven nun auch der deutsche Vizemeister seine Fühler nach van den Berg aus. Demnach sollen die Reds 20 Millionen Euro Ablöse fordern, die PSV gibt wohl demnächst ein niedriger ausfallendes Angebot ab.

Van den Berg steht in Liverpool noch bis 2026 unter Vertrag und absolviert aktuell die Vorbereitung mit den Reds. Ob er unter dem neuen Trainer Arne Slot aber eine ausreichende Perspektive hat, bleibt abzuwarten.

Liverpool hatte van den Berg 2019 von PEC Zwolle geholt, bisher kam der 22-jährige Niederländer aber nur zu vier Einsätzen für die erste Mannschaft des englischen Spitzenklubs.

In den vergangenen beiden Jahren war er jeweils in die Bundesliga verliehen worden: 2022/23 kam er dabei verletzungsbedingt nur auf neun Einsätze für Schalke 04. In der abgelaufenen Saison lief es für van den Berg beim 1. FSV Mainz 05 dann deutlich besser, 33-mal spielte er für die Rheinhessen in der Bundesliga (drei Tore).