"Intern klar vereinbart": Verzocken sich die Interessenten im Poker um Dani Olmo?

© getty

Dani Olmo: "Berater wissen, was ich machen will"

"Meine Berater, die sich damit beschäftigen, wissen schon, was ich machen will", sagte Olmo vor wenigen Tagen der spanischen Zeitung Marca: "Ich möchte an einem Ort sein, an dem ich geschätzt und geliebt werde."

Der frischgebackene Europameister wechselte 2020 von Dinamo Zagreb nach Leipzig. In der vergangenen Saison steuerte der 26-Jährige in 25 Pflichtspielen acht Tore und fünf Assists bei.