"Ein Ort, an dem ich geliebt werde": Dani Olmo hat seine Entscheidung getroffen

"Meine Berater, die sich damit beschäftigen, wissen schon, was ich machen will", sagte Olmo der spanischen Zeitung Marca: "Ich möchte an einem Ort sein, an dem ich geschätzt und geliebt werde."

Am Mittwoch hatte die Sport Bild von einer überraschenden Wende im Poker um den offensiven Mittelfeldspieler berichtet. Demnach habe Atlético Madrid die Nase vorn.

Zuvor galten vor allem Manchester City und der FC Bayern München als mögliche Abnehmer. Auch der FC Barcelona und Manchester United werden immer wieder genannt.