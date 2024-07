BVB, News und Gerüchte: Gedankenspiele bei Bundesligist um Mats Hummels - Pierre-Emile Höjbjerg reagiert auf Gerücht um Wechsel zu Borussia Dortmund

© getty

BVB, News: Lob und Tadel für Nico Schlotterbeck

BVB-Legende Jürgen Kohler hat sich zum EM-Auftritt von Dortmunds Nico Schlotterbeck im Achtelfinale gegen Dänemark geäußert.

"Er hat ein gutes Spiel gemacht, er war zweikampfstark, mit Kopfbällen gefährlich und der Vorbereiter des zweiten Tores", schrieb Kohler in seiner kicker-Kolumne: "Aber ein Fehler wie sein Ballverlust im eigenen Strafraum kurz vor der Pause darf in einem K.-o.-Spiel auf diesem Niveau nicht passieren. So eine Aktion kann ein Spiel kosten. Wie schwer es nach einem 0:1 geworden wäre, hat man in den Sekunden nach dem letztlich aberkannten Treffer von Joachim Andersen gemerkt, als das Stadion in Schockstarre war."

Schlotterbeck vertrat gegen die Dänen in der Innenverteidigung den gesperrten Jonathan Tah. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat bereits angekündigt, im Viertelfinale gegen Spanien am Freitag (18 Uhr) wieder auf den Leverkusener zu setzen.

"Ja. Nico hat sehr gut gespielt, aber Jonah hat alle Spiele auch herausragend gut gestaltet", antwortete Nagelsmann auf eine entsprechende Frage.