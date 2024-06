"Werde ihm ein Leben lang dankbar sein": Neuer BVB-Trainer Nuri Sahin richtet emotionale Worte an Edin Terzic

© imago images

Die Grundlage dafür will Sahin künftig Tag für Tag im Training in Brackel legen. "Hier muss der Geist geschaffen werden, hier muss gearbeitet werden, hier muss gelitten werden, hier muss gelacht werden, geweint werden. Hier muss auch gearbeitet werden. Wir werden alles in die Waagschale werfen", sagte er.

Seine Idee von Fußball beschrieb Sahin als differenziert. "Wir brauchen alle Facetten des Spiels. Das moderne Spiel bringt einfach mit sich, dass du alles abdecken musst. Ballbesitz ist natürlich top, aber das hilft dir nicht nur. Wir werden auch verteidigen müssen. Am Ende wollen wir es schaffen, dass wir immer ein Tor mehr schießen als der Gegner."