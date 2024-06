BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund will angeblich einen Spieler von Hertha BSC holen - und ihn dann umschulen

© getty

BVB, News: Der Zeitplan bis zum CL-Finale

Das Champions-League-Finale beginnt am Samstagabend um 21 Uhr. Der BVB absolvierte am Freitagabend zunächst die obligatorische Pressekonferenz, bevor im Wembley-Stadion ab 20.45 Uhr das Abschlusstraining auf dem Programm stand.

Am Samstag selbst ist für das Team nicht mehr viel geplant: Am Morgen soll es noch ein Anschwitzen geben, bevor es dann für die Mannschaft am Abend ins Stadion geht.