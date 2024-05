Medienbericht: BVB angeblich an Skandalspieler von Manchester United interessiert

Der 22 Jahre Greenwood, vornehmlich auf der rechten offensiven Außenbahn beheimatet, ist in der aktuellen Saison 2023/24 an den FC Getafe ausgeliehen. Für den spanischen Erstligisten kommt er in 34 Pflichtspielen auf zehn Tore und sechs Vorlagen.

Das hat offenbar für Interesse von mehreren Klubs gesorgt: Wie die englische Zeitung berichtet, sind neben dem BVB auch Juventus, Atlético Madrid und die SSC Neapel interessiert. Zuletzt war auch der FC Barcelona als Interessent gehandelt worden.

Greenwood war 2022 wegen Vorwürfen der versuchten Vergewaltigung, Körperverletzung und Nötigung in England verhaftet worden. Anfang 2023 wurde das Verfahren aber eingestellt. Bei den Red Devils hat er aber wohl dennoch keine Zukunft. Sein Vertrag läuft noch bis 2025.

In Dortmund spielt aktuell bereits eine Leihgabe von Manchester United: Im Winter war Jadon Sancho für die Rückrunde ausgeliehen worden. Der ehemalige BVB-Star blühte nach seiner Rückkehr prompt wieder auf und half dabei, das Team bis ins Champions-League-Finale zu führen.