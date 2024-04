Bayer Leverkusen: Wie viele Tore hat die Werkself in der Nachspielzeit schon erzielt?

31 Spiele, 25 Siege, sechs Unentschieden und keine einzige Niederlage - so liest sich Bayer Leverkusens Bundesliga-Bilanz in der Saison 2023/24. Den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte hat die Werkself damit bereits vor Wochen eingetütet, am 25. Mai kämpft sie im Finale gegen den 1. FC Kaiserslautern um den DFB-Pokal und in der Europa League heißt der Halbfinalgegner AS Rom.

Einfach war der Pfad bis hierhin jedoch nicht, oft brauchte das Team von Trainer Xabi Alonso in den Schlussminuten das letzte Quäntchen Glück. In auffällig vielen Fällen klappte es aber. Fast schon von Spiel zu Spiel zauberte der Meister einfach so ein Tor aus dem Hut, wenn er eines brauchte.

SPOX beleuchtet im Folgenden alle Spiele der laufenden Saison, in denen Bayer Leverkusen in der Nachspielzeit noch ein Tor gelang.